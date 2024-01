Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagvormittag im Aufwind

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Die Aktie legte zuletzt in der AMEX-Sitzung 0,4 Prozent auf 59,35 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 0,4 Prozent auf 59,35 USD. Die Coca-Cola-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 59,47 USD aus. Bei 59,26 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 21.053 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,86 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 8,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 66,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 24.10.2023. Das EPS belief sich auf 0,74 USD gegenüber 0,69 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.953,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.047,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 18.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,69 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

