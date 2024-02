Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Coca-Cola im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Coca-Cola. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Coca-Cola-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 55,67 EUR.

Die Coca-Cola-Aktie kam im Tradegate-Handel um 11:58 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 55,67 EUR. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 55,79 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 55,44 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 55,66 EUR. Bisher wurden via Tradegate 6.461 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 59,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.10.2023 (49,05 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 11,89 Prozent wieder erreichen.

Coca-Cola-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,84 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,95 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,00 USD.

Coca-Cola ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.948,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.195,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

