Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola tendiert am Mittag nordwärts

Die Coca-Cola-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 62,53 EUR. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 62,80 EUR. Bei 62,77 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 4.622 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 62,99 EUR. Gewinne von 0,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,93 EUR. Dieser Wert wurde am 20.05.2021 erreicht. Mit Abgaben von 42,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 67,17 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 25.04.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,57 Prozent auf 10.491,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.000,00 USD erwirtschaftet worden.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,65 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

