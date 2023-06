Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 60,46 USD.

Um 22:15 Uhr fiel die Coca-Cola-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 60,46 USD ab. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 60,41 USD ein. Bei 60,92 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 25.208 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.08.2022 bei 65,45 USD. 8,25 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,06 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 10,59 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 68,00 USD.

Coca-Cola ließ sich am 24.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.959,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 10.502,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 26.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 23.07.2024 dürfte Coca-Cola die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,61 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

