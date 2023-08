Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zieht am Dienstagmittag an

Kurs der Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 56,10 EUR.

Die Aktie notierte um 11:56 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 56,10 EUR zu. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 56,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 55,99 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 4.767 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 63,49 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.08.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,17 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.07.2023 bei 53,54 EUR. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 4,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 67,67 USD.

Coca-Cola gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent auf 11.966,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.302,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,64 USD je Coca-Cola-Aktie.

