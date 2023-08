Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Dienstagnachmittag um Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Coca-Cola-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 60,50 USD.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr bei 60,50 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 60,63 USD. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 60,42 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 60,56 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 204.850 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 64,99 USD markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 7,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2022 bei 54,02 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 67,67 USD.

Am 26.07.2023 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,70 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 11.966,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.302,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 25.10.2023 vorlegen.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

