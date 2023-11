Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola steigt am Mittwochmittag

Blick auf Coca-Cola-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 53,54 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 53,54 EUR zu. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 53,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,47 EUR. Bisher wurden via Tradegate 10.910 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 61,30 EUR erreichte der Titel am 02.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 14,49 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,05 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,80 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11.953,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.047,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 15.02.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,68 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren verdient

GMO-Portfolio: Das hat sich im Depot von Starinvestor Jeremy Grantham im dritten Quartal 2023 geändert

Bei welchen Marken Sie unbemerkt ein Produkt von Coca-Cola kaufen