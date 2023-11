Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola büßt am Nachmittag ein

So entwickelt sich Coca-Cola

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 58,47 USD ab.

Die Coca-Cola-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 58,47 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 58,36 USD. Bei 58,54 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 492.490 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Bei 64,99 USD markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 11,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,55 USD ab. Abschläge von 11,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,80 USD an.

Am 24.10.2023 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11.953,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 11.047,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,68 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

