Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag fester

Coca-Cola im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 58,59 USD.

Die Coca-Cola-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 58,59 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 58,81 USD. Mit einem Wert von 58,46 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 25.104 Coca-Cola-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,86 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 10,70 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 51,56 USD erreichte der Anteilsschein am 07.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,00 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 66,80 USD aus.

Am 24.10.2023 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.047,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.953,00 USD ausgewiesen.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,68 USD fest.

