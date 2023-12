Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 53,12 EUR.

Um 12:03 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 53,12 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bei 53,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,11 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 19.846 Coca-Cola-Aktien.

Bei 60,77 EUR erreichte der Titel am 03.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 14,40 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2023 (49,05 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 7,66 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 66,80 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 24.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,69 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.953,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 11.047,00 USD eingefahren.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

