Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 58,68 USD abwärts.

Die Coca-Cola-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 58,68 USD abwärts. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 58,64 USD ein. Bei 58,70 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 153.357 Coca-Cola-Aktien.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,76 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 13,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,80 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,69 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.047,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.953,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 15.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,68 USD je Aktie.

