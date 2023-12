Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagvormittag höher

Kursverlauf

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im AMEX-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Das Papier von Coca-Cola legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 0,1 Prozent auf 58,76 USD. Bei 58,86 USD erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,71 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.897 Coca-Cola-Aktien.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 64,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Am 07.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 51,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,80 USD.

Am 24.10.2023 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.047,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.953,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 15.02.2024 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,68 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

