Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag nahezu unbewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 55,14 EUR.

Mit einem Kurs von 55,14 EUR zeigte sich die Coca-Cola-Aktie im Tradegate-Handel um 11:58 Uhr kaum verändert. Bei 55,25 EUR markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 55,01 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,25 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.039 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.04.2023 markierte das Papier bei 59,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 7,02 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2023 bei 49,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 66,67 USD.

Am 24.10.2023 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 11.953,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 11.047,00 USD umsetzen können.

Am 13.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,69 USD je Coca-Cola-Aktie.

