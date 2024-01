Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 59,57 USD abwärts.

Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 59,57 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 59,45 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,85 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 326.082 Coca-Cola-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,99 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 9,10 Prozent wieder erreichen. Am 07.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 51,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,67 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 11.953,00 USD gegenüber 11.047,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 18.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,69 USD im Jahr 2023 aus.

