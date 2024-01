Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zieht am Dienstagvormittag an

Coca-Cola im Blick

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 59,73 USD.

Im AMEX-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere um 22:15 Uhr 0,6 Prozent. Bei 59,77 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 59,27 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 11.685 Stück.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,86 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 8,59 Prozent Luft nach oben. Am 07.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,67 USD.

Coca-Cola veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11.953,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.047,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.02.2025.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

