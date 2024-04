Coca-Cola im Fokus

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag mit Kursplus

30.04.24 16:10 Uhr

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 62,29 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 62,29 USD. Die Coca-Cola-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 62,83 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,10 USD. Zuletzt wurden via New York 469.060 Coca-Cola-Aktien umgesetzt. Bei 64,68 USD erreichte der Titel am 02.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 3,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 51,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 20,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,95 USD. Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 66,50 USD. Am 13.02.2024 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 USD, nach 0,72 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 10,94 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,99 Mrd. USD umgesetzt worden. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,81 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Schwacher Handel in New York: Dow Jones sackt ab Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels im Minus Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt schlussendlich zurück

