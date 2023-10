Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola macht am Montagmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 52,36 EUR.

Um 12:02 Uhr stieg die Coca-Cola-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 52,36 EUR. Im Tageshoch stieg die Coca-Cola-Aktie bis auf 52,54 EUR. Bei 52,49 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.559 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.10.2022 bei 61,40 EUR. 17,27 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,05 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 6,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 68,00 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 24.10.2023. In Sachen EPS wurden 0,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,69 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.953,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.047,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,68 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

Redaktion finanzen.net

