Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 55,89 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 55,89 USD zu. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 55,98 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 55,43 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 603.273 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,99 USD) erklomm das Papier am 25.04.2023. Gewinne von 16,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.10.2023 Kursverluste bis auf 51,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 7,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,00 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 24.10.2023. Es stand ein EPS von 0,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,69 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.953,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.047,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

