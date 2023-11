Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Mittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 52,98 EUR nach.

Die Coca-Cola-Aktie wies um 12:03 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 52,98 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,68 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 52,73 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 11.354 Stück.

Am 02.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 61,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,70 Prozent hinzugewinnen. Am 06.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,05 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 7,42 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,80 USD.

Am 24.10.2023 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,69 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 11.953,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.047,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,20 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,68 USD je Aktie.

