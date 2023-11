Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 57,75 USD.

Die Coca-Cola-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 57,75 USD. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 57,60 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,96 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 376.797 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 64,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.10.2023 bei 51,55 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 12,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,80 USD.

Am 24.10.2023 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,69 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.953,00 USD – ein Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 11.047,00 USD erwirtschaftet hatte.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

