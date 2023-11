Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagvormittag im Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Der Coca-Cola-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 58,22 USD.

Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 0,6 Prozent auf 58,22 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 58,13 USD aus. Bei 58,55 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt wechselten via AMEX 15.536 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,86 USD) erklomm das Papier am 25.04.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,80 USD.

Coca-Cola ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.953,00 USD im Vergleich zu 11.047,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 15.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,68 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

