Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola fällt am Dienstagnachmittag

Um 04:22 Uhr rutschte die Coca-Cola-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 56,04 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 55,92 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,97 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.380 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei 65,16 EUR erreichte der Titel am 22.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,00 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2022 Kursverluste bis auf 51,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 8,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,83 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 25.10.2022. Es stand ein EPS von 0,69 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,65 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 11.063,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.044,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.02.2023 veröffentlicht. Am 15.02.2024 wird Coca-Cola schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,49 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Erste Schätzungen: Coca-Cola stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten

Pepsi und Coca-Cola im Kampf um Marktanteile: Pepsi bringt neue Zitronen-Limo auf den Markt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: Luciano Mortula / Shutterstock.com