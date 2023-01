Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagvormittag billiger

Die Coca-Cola-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 55,97 EUR. Bei 55,97 EUR markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,97 EUR. Bisher wurden heute 483 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2022 bei 65,16 EUR. Mit einem Zuwachs von 14,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2022 auf bis zu 51,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 7,88 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 66,83 USD.

Coca-Cola ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,69 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,65 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 11.063,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.044,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.02.2023 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Coca-Cola möglicherweise am 15.02.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,49 USD fest.

