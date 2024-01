Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zeigt sich am Mittag fester

Blick auf Coca-Cola-Kurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 55,38 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 55,38 EUR zu. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 55,49 EUR. Bei 55,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 11.346 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 59,30 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,08 Prozent. Am 06.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,05 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 67,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 24.10.2023. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,69 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.953,00 USD im Vergleich zu 11.047,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.02.2024 erwartet. Coca-Cola dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,69 USD je Aktie aus.

