Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 60,19 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 60,19 USD. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 60,45 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,13 USD. Zuletzt wechselten via New York 641.110 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 64,99 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 7,98 Prozent zulegen. Am 07.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 51,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 14,35 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 67,00 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Am 24.10.2023 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,74 USD, nach 0,69 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,20 Prozent auf 11.953,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.047,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.02.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Coca-Cola rechnen Experten am 18.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,69 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen

NYSE-Handel Dow Jones in der Verlustzone

Erste Schätzungen: Coca-Cola gewährt Anlegern Blick in die Bücher