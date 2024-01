Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola macht am Mittwochvormittag Boden gut

Coca-Cola im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Coca-Cola. Im AMEX-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Coca-Cola-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 59,92 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bei 60,01 USD. Bei 59,78 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via AMEX 26.637 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,86 USD an. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 8,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,56 USD. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 16,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,67 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 24.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 11.953,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.047,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 18.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,69 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

