Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola präsentiert sich am Montagnachmittag fester

So entwickelt sich Coca-Cola

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 71,64 USD zu.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 71,64 USD. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 71,71 USD zu. Mit einem Wert von 70,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 629.894 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,52 USD. Dieser Kurs wurde am 05.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 2,62 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.04.2024 bei 57,94 USD. Abschläge von 19,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,01 USD. Im Vorjahr erhielten Coca-Cola-Aktionäre 1,94 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 72,50 USD an.

Coca-Cola veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 11,32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 10,94 Mrd. USD umsetzen können.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 27.04.2026.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,96 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Börse New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter

Schwacher Handel in New York: Dow Jones letztendlich schwächer

SAP-Aktie im Blick: Die Geschichte von SAP - Deutschlands erfolgreichstem Software-Export