Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Coca-Cola-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 62,04 USD. Bei 62,23 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,95 USD. Bisher wurden via New York 256.593 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.05.2024 markierte das Papier bei 63,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 2,76 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.10.2023 (51,55 USD). Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 20,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,84 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,80 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 30.04.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,72 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,46 Prozent auf 11,26 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

