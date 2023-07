Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 56,66 EUR.

Die Aktie legte um 12:01 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 56,66 EUR zu. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 56,92 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,80 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 11.420 Coca-Cola-Aktien.

Am 27.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 65,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 53,54 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 5,51 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 67,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 26.07.2023. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11.966,00 USD gegenüber 11.302,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 25.10.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,64 USD fest.

