Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 62,41 USD.

Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 62,41 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 62,08 USD. Bei 62,45 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 317.786 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 65,46 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 4,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,02 USD. Dieser Wert wurde am 11.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,45 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 67,67 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Am 26.07.2023 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11.966,00 USD gegenüber 11.302,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 25.10.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,64 USD je Aktie aus.

