Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagvormittag in Grün

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Coca-Cola legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 0,1 Prozent auf 62,52 USD.

Die Coca-Cola-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 62,52 USD. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 62,73 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 62,69 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via AMEX 12.880 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,69 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,06 USD am 11.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 13,52 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 67,67 USD.

Coca-Cola ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11.966,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.302,00 USD umgesetzt worden waren.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

