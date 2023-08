Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag mit stabiler Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Im AMEX-Handel kam die Coca-Cola-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 60,48 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 22:15 Uhr die Coca-Cola-Aktie. Der Anteilsschein notierte via AMEX bei 60,48 USD. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 60,68 USD zu. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 60,31 USD. Bei 60,67 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 11.878 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 64,86 USD. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 7,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,06 USD. Dieser Wert wurde am 11.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 11,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 67,67 USD angegeben.

Coca-Cola gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,70 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.966,00 USD im Vergleich zu 11.302,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 25.10.2023 gerechnet.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

