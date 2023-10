Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 56,65 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 56,65 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bei 56,71 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,57 USD. Bisher wurden via New York 790.780 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 64,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 14,73 Prozent Luft nach oben. Am 07.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 68,00 USD.

Coca-Cola gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,69 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.953,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.047,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,68 USD je Aktie belaufen.

