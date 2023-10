Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Coca-Cola im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 52,89 EUR.

Um 09:20 Uhr ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 52,89 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,77 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 52,89 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.353 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 31.10.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 61,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 16,09 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2023 auf bis zu 49,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 7,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 68,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11.953,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.047,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,68 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

