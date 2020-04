Coca-Cola spürt Corona-Auswirkungen und hofft auf 2. Jahreshälfte

Von Dave Sebastian

NEW YORK (Dow Jones)--Der Getränkekonzern Coca-Cola hat im ersten Quartal einen rückläufigen Umsatz und Absatz verbucht. Legten die Verkäufe in den ersten beiden Monaten noch zu, so zeigten sich ab März die Auswirkungen von Restaurantschließungen und Absagen von Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie. Seit Anfang April ist der Absatz regelrecht eingebrochen. Im ersten Quartal insgesamt übertraf Coca-Cola die Erwartungen der Analysten.

Der Umsatz sank im ersten Quartal per Ende März um 1 Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar. Die Analysten hatten im Factset-Konsens mit 8,3 Milliarden deutlich weniger prognostiziert. Der Absatz stieg bis Ende Februar um 3 Prozent, gab im Quartal insgesamt aber um 1 Prozent nach.

Der Nettogewinn kletterte auf 2,8 Milliarden US-Dollar von 1,7 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Je Aktie verdiente der Konzern aus Atlanta auf bereinigter Basis 51 Cent. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 44 Cent gerechnet.

Angesichts der Unsicherheiten wegen der Corona-Krise traut sich der Konzern keinen Ausblick auf das Gesamtjahr zu. Seit Anfang April sei der weltweite Absatz um 25 Prozent eingebrochen, was in erster Linie auf das Konto des Außer-Haus-Geschäfts ging. Die Belastung für das Geschäft im zweiten Quartal werde "materiell" sein. Für die zweite Jahreshälfte zeigt sich der Konzern unterdessen optimistisch.

