Cockpitpersonal der Lufthansa streikt am Montag und Dienstag
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Pilotinnen und Piloten der deutschen Lufthansa-Gruppe (Lufthansa) sind an diesem Montag und Dienstag zu Streiks aufgerufen. Der Ausstand ist von Montag 00.01 Uhr bis Dienstag 23.59 Uhr vorgesehen, wie die Vereinigung Cockpit am Samstag mitteilte./lig/DP/zb
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