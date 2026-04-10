Cocolive,Inc Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cocolive,Inc Registered ließ sich am 10.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cocolive,Inc Registered die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,84 JPY gegenüber 20,48 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 365,2 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 336,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net