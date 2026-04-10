DAX23.804 ±-0,0%Est505.926 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3200 -0,3%Nas22.903 +0,4%Bitcoin61.163 -1,8%Euro1,1725 ±0,0%Öl95,20 -1,3%Gold4.750 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Amazon 906866 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Nike 866993 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- DroneShield, Software-Aktien, adidas, Lockheed Martin im Fokus
Top News
Wie funktionieren synthetische ETFs? Vorteile und Risiken Wie funktionieren synthetische ETFs? Vorteile und Risiken
Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Cocolive,Inc Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

12.04.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Cocolive,Inc. Registered Shs
760,00 JPY 40,00 JPY 5,56%
Charts|News|Analysen

Cocolive,Inc Registered ließ sich am 10.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cocolive,Inc Registered die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,84 JPY gegenüber 20,48 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 365,2 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 336,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Cocolive,Inc. Registered Shs

DatumMeistgelesen