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Cocolive,Inc Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

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Cocolive,Inc. Registered Shs
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Cocolive,Inc Registered ließ sich am 10.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cocolive,Inc Registered die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,06 JPY, nach 21,77 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cocolive,Inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 370,2 Millionen JPY im Vergleich zu 347,8 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 49,33 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 71,39 JPY je Aktie erzielt worden.

Cocolive,Inc Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,45 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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