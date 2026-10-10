Cocolive,Inc Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Cocolive,Inc Registered hat am 09.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,45 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Cocolive,Inc Registered 15,25 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 383,5 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 354,2 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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