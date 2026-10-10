Cocolive,Inc Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

10.10.26 06:35 Uhr

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 383,5 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 354,2 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,45 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Cocolive,Inc Registered 15,25 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Cocolive,Inc Registered hat am 09.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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