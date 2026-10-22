CocoLuv verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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CocoLuv lud am 20.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CocoLuv ein EPS von -0,030 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 0,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 99,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CocoLuv 35,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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