coconala: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

14.10.26 06:35 Uhr

coconala lud am 13.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,30 JPY. Im Vorjahresviertel waren 0,430 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,67 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte coconala 2,35 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 16,95 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte coconala 13,07 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 10,32 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 9,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net