Code Chain New Continent: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Code Chain New Continent äußerte sich am 10.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Code Chain New Continent ein EPS von -0,080 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net