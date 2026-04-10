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Code Chain New Continent: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

12.04.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Code Chain New Continent Limited Registered Shs
3,01 USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen

Code Chain New Continent äußerte sich am 10.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Code Chain New Continent ein EPS von -0,080 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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