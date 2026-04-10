Code Chain New Continent: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Code Chain New Continent äußerte sich am 10.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Code Chain New Continent ein EPS von -0,080 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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