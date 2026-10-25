Coforge: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Coforge gab am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Coforge hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,27 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,21 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 54,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 61,71 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39,86 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Coforge
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coforge
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen