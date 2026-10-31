Cognizant Technology Solutions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Cognizant Technology Solutions lud am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cognizant Technology Solutions in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 29,10 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 29,51 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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