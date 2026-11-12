Cohen Circle Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Cohen Circle Acquisition A hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 0,06 USD gegenüber 0,070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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