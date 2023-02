Coinbase Aktie News: Coinbase verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Coinbase 53,28 EUR

Die Coinbase-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 53,93 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Coinbase-Aktie bei 53,01 EUR. Bei 53,41 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.503 Coinbase-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 189,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 80,01 Prozent Luft nach unten.

Am 03.11.2022 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -2,43 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,62 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Coinbase im vergangenen Quartal 590,34 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 55,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coinbase 1.311,91 USD umsetzen können.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 21.02.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 21.02.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -11,869 USD je Aktie aus.

Studie enthüllt: Mehr als 70 Prozent aller Krypto-Transaktionen auf unregulierten Börsen sind Wash-Trades

Amazon, Meta, Microsoft & Co. setzen den Rotstift an: US-Techriesen bauen in großem Stil Personal ab - Das sind die Gründe

Nach Insolvenz des Krypto-Kreditgeschäfts: Handelsarm von Genesis führt Geschäftsbetrieb wie gewohnt fort

