Coinbase Aktie News: Coinbase präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 131,15 USD zu.

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 131,15 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coinbase-Aktie bei 132,07 USD. Bei 128,72 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.590.224 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.12.2023 bei 187,39 USD. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 42,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,45 USD. Dieser Wert wurde am 07.06.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 64,58 Prozent Luft nach unten.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -2,43 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 674,15 USD gegenüber 590,34 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Coinbase am 15.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,741 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

