Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coinbase-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 202,59 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 0,5 Prozent auf 202,59 USD. In der Spitze fiel die Coinbase-Aktie bis auf 196,01 USD. Bei 202,70 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.643.405 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.02.2024 auf bis zu 212,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,74 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 46,45 USD erreichte der Anteilsschein am 07.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 77,07 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 15.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 953,80 USD – ein Plus von 51,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 629,11 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,49 USD je Coinbase-Aktie.

