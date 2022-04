Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Coinbase 171,22 EUR

Die Coinbase-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 168,86 EUR. Die Coinbase-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 168,80 EUR ab. Mit einem Wert von 169,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.712 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Coinbase ließ sich am 24.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,83 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 76,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 585,10 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 2,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2021 wird am 24.02.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2022-Bilanz am 12.05.2022.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

