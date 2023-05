Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Coinbase 48,85 EUR

-1,07% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 12:02 Uhr um 0,6 Prozent auf 53,46 USD nach. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.568 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2022 bei 132,81 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,75 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,45 Prozent.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 21.02.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,46 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Coinbase im vergangenen Quartal 629,11 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 74,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coinbase 2.498,46 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 04.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Coinbase-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

2023 dürfte Coinbase einen Verlust von -3,918 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Weitere Eskalationsstufe: Coinbase verklagt die SEC

So schlagen Sie aus einem Bitcoin-Crash Gewinn

Die reichsten Krypto- und Blockchain-Milliardäre der Welt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com